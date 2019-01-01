مارتينيز: هازارد هو جوردان كرة القدم وسيفوز بالكرة الذهبية

مارتينيز يكشف عن وجه الشبه بين مايكل جوردان وإيدين هازارد ويراهن على فوزه بالكرة الذهبية

قال روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي إن إيدين هازارد نجم ريال مدريد في الوقت الحالي قادر على الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.

وكان ليوينل ميسي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، في الوقت الذي شهدت القائمة المكونة من 30 لاعبًا تواجد هازارد.

وحول ذلك، قال مارتينيز إن هازارد يمتلك كل شيء يجعله أفضل لاعب في العالم في السنوات القادمة، مؤكدًا أنه يراه على منصة الفائز بالكرة الذهبية من الآن.

وأضاف: "هازارد لاعب استثنائي وكرة القدم التي يقدمها مميزة للغاية، الإصابات فقط هي من عطلت بدايته مع ريال مدريد ولكنه لديه الكثير ليقدمه"

وتابع: "في فرنسا مع ليل وفي إنجلترا مع تشيلسي قدم هازارد ما تخطى مستوى التوقعات، ومع ريال مدريد ستكون الأمور كذلك، ولكن لسوء حظه أنه تعرض لانتكاسة وسيقضي وقتًا أكثر من المتوقع من أجل التعافي من إصابته"

وأردف: "إنه مايكل جوردان كرة القدم، هو لاعب آخر تمريرة، لا يسجل كثيرًا لأنه دائمًا ما يصنع ويساهم في سير العملية الهجومية بالشكل المثالي"

وكيله: بيل ليس متحمساً في ريال مدريد

يذكر أن إيدين هازارد قد انضم إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من تشيلسي مقابل حوالي 130 مليون يورو.