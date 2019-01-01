مارتينيز ونونو أبرز المرشحين لتدريب أرسنال

ليونبرج يتولى المهمة مؤقتاً

أشارت تقارير لتصدر نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وروبرتو مارتينيز، المدير الفني لبلجيكا، قائمة المرشحين لتدريب أرسنال في الفترة المقبلة.

ويتولى السويدي فريدي ليونبرج حالياً المنصب بشكل مؤقت بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري قبل أسابيع بسبب تردي النتائج.

مدرب أرسنال المؤقت يلمح لرحيله عن الفريق

وعلمت "ديلي ميل" أن 12 مرشحاً سيتم إجراء لقاءات معهم في الأيام المقبلة من قبل إدارة أرسنال لاختيار المدير الفني المقبل للمدفعجية.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب وولفز نونو سانتو الأسم المفضل للإدارة، وسيتم الاجتماع معه الأسبوع المقبل، بالإضافة لمارتينيز، ولكن الأخير مرتبط بالمنتخب البلجيكي.

وأضاف التقرير أن قائمة الأسماء تضم أيضاً ماوريسيو بوتشيتينو الذي ترك توتنهام الشهر الماضي بعد إقالته، وعاد مؤخراً للندن من أجل البحث عن وظيفة جديدة.

وضمت القائمة أيضاً، بحسب الصحيفة، ميكل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، والذي فتح الأخير الباب لرحيله في تصريحات الجمعة.

ويلعب أرسنال مساء الأحد أمام مانشستر سيتي لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج.