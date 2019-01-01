مارتينيز: الوزن لا يعيق هازارد وكورتوا أفضل حارس في العالم

هكذا تحدث مدرب بلجيكا قبل مواجهة سان مارينو في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

تغنى مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، بقائد الفريق إدين هازارد، معتبره النجم القادر على صناعة الفارق في أي وقت، وذلك ردًا على انتقاده بسبب وزنه الزائد، منذ عودته من الإصابة التي أبعدته عن ريال مدريد في بداية الموسم.

وقال المدرب الإسباني في حديثه مع الصحفيين على هامش مباراة الغد ضد سان مارينو في التصفيات المؤهلة لليورو "هازارد شخص هادئ للغاية ولا يسعى لأي مجد شخصي، وسواء كان بوزن زائد أو بدونه، فهو يملك ما يكفي المقاومات لإحداث الفارق في أي وقت".

وعن الحالة الصحية لحامي العرين تيبو كورتوا، قال "ما زال يعاني من بعض المشاكل، لديه مشكلة في المعدة والأمعاء ويجب أن يتعافى منها بشكل صحيح حتى لا يُصاب بفيروس في المعدة".

وسُئل "هل كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم؟ كان يحلم باللعب لريال مدريد منذ طفولته، وهو الآن على أتم الاستعداد لتقديم أفضل ما لديه لناديه المفضل، وبالنسبة لي. يُمكنني القول إنه أفضل حارس مرمى في العالم".

بيكيه في حوار صحفي أو لقاء تليفزيوني، بكل تأكيد سيكون هناك جانب للحديث عن ريال مدريد.🗣️🤷‍♂️



ولكن هذه المرة كان الأمر يتعلق بشأن ارتداء قميص مدريد👕 pic.twitter.com/ibFWuXUlhL — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب البلجيكي يحتل صدارة مجموعته الخامسة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، برصيد 18 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الروسي، ويتبعهما منتخب قبرص في المرتبة الثالثة بسبع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كازاخستان، ثم منتخب اسكتلندا في المركز قبل الأخير بست نقاط وسان مارينو في ذيل المجموعة بلا نقاط.