مارتينيز: إنتر كان يستحق الفوز على برشلونة.. والحكم لعب دوراً

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي اعتقاده بأن برشلونة لم يكن يستحق الفوز على فريقه في مباراة الأمس التي جمعت الطرفين بدوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيز لموقع النادي الرسمي:"المدرب على حق، لقد قدمنا عرضاً رائعاً ولم نفُز بسبب أمور هامشية".

وأضاف:"الآن يجب أن نفكر في مواجهة يوفنتوس، لقد غادرنا محبطين لأننا كنا نستحق الفوز".

وأوضح:"يجب أن نحذر في تلك المسابقة لأن اللاعبين من هذا النوعية يمكنهم أن يعاقبوا بقسوة إذا ارتكبنا أي خطأ".

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وتابع:"بكل العمل الجيد الذي قمنا به لم نكن نستحق الخسارة. الحكم أيضاً لعب دوراً، ولكن يجب أن نواصل التركيز".

يذكر أن لويس سواريز قد سجل هدفين قاد بهما برشلونة لقلب النتيجة التي بدأها مارتينيز سريعاً في بداية المباراة.