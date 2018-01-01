مارتنيز: لوكاكو مظلوم في مانشستر يونايتد
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انتقد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، الهجوم على روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنّ الأخير مظلومَا في مسرح الأحلام.
لوكاكو سجل 6 أهداف مع مانشستر يونايتد بجميع البطولات في 22 مباراة لعبها حتى الآن.
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وقال مارتينيز في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية: "لوكاكو يتعامل بصورة مجحفة في مانشستر يونايتد، حينما يُسجل يكون هذا الأمر منتظرًا، وحينما لا يفعل الجميع يتهمه أنّه السبب في فشل الفريق في تحقيق الفوز".
وتابع: "ولكن روميلو لا يختفي أبدًا إنّه يعرف ما ينتظره الجميع منه ويقدم كل ما لديه في جميع المباريات التي يشارك فيها".
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مدرب بلجيكا اختار لوكاكو ليكون بين أفضل المهاجمين في العالم موضحًا أنّه يتعرض لظلم كبير وفادح في مسرح الأحلام.
ولم يشارك لوكاكو في أول فوز لمانشستر يونايتد تحت قيادة أوليه سولشار في الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي.
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