مارتشيلو ليبي: إيران أحد كبار آسيا وتقنية الفيديو يجب تطبيقها في كل البطولات

الاتحاد الآسيوي قرر تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ كأس آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الإيطالي مارتشيلو ليبي؛ المدير الفني لمنتخب الصين، أن مواجهة إيران لن تكون سهلة بالمرة على فريقه، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لحسم المباراة لصالحه.

ويلتقي التنين أمام إيران غدًا الثلاثاء، ضمن دور ربع النهائي بكأس آسيا الإمارات 2019.

ليبي قال، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "إيران واحد من أكبر منتخبات القارة، لا أحد يقدر على إنكار ذلك، هم لديهم إمكانيات هائلة وقوة بدنية كبيرة، لذلك لقائنا أمامهم لن يكون سهلًا بالمرة، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيلات".

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وأضاف: "في كرة القدم لا يمكن لأحد لأن يجزم بأي شيء كان، كل فريق يقدم ما لديه من أجل الفوز، وهذا ما سنقوم به أمام إيران، سنفعل كل شيء بإمكاننا فعله حتى نخلق فرص تهديفية ونفوز باللقاء".

الاتحاد الآسيوي قرر أن يتم تطبيق تقنية الفيديو في كأس آسيا بداية من الغد لأول مرة في تاريخ البطولة.

حول ذلك، علق الإيطالي: "الفيديو أصبح أمر هام للغاية، لا بد أن يتم تطبيقه في كافة البطولات، لتقليل الأخطاء، وقتها سنرى المباريات بطريقة مختلفة".

يذكر أن التنين تأهل لربع النهائي بعد التغلب على تايلاند بثنائية مقابل هدف وحيد، في دور الـ16، بينما صعدت إيران على حساب عمان بفوزها بثنائية نظيفة.