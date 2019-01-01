مارادونا يفتح باب عودته إلى الأرجنتين
فتح دييجو مارادونا، أسطورة منتخب الأرجنتين، الباب لإمكانية العودة لتدريب منتخب بلاده في الفترة المقبلة خلفًا لليونيل سكالوني.
مارادونا تولى تدريب منتخب الأرجنتين بين 2008 و2010 وودع كأس العالم بعد الهزيمة من ألمانيا برباعية نظيفة.
وقال صاحب الـ 58 عامًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" : "أود توضيح أنني لم أتلقى أو أرفض أي عرض لتدريب المنتخب الأرجنتيني كما يزعم البعض".
وتابع: "لا أمتلك أي عقد رسمي مع أي فريق وأشعر بأنني في حالة صحية أفضل ويشرفني دائمًا العودة لقيادة التانجو".
واختتم: "أنا دائمًا أحب التحديات. أرسل أحضاني للجميع".
خدعة مارادونا التي حرمت الأرجنتين منه في 1991
وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة فريق جيمناسيا لابلاتا في التعاقد مع بطل مونديال 1986 بعد خروجه من المستشفى.
جدير بالذكر أنّ آخر تجارب مارادونا التدريبة كانت فريق دورادوس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي.
Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!