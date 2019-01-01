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مارادونا يعرقل انتقال خاميس إلى نابولي

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Getty Images
عوائق كثيرة توقف إتمام الصفقة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية أن انتقال خاميس رودريجيز إلى نابولي أصبح مهدداً بسبب مطالبة اللاعب والرعاة بارتداء الكولومبي للرقم عشرة.

الرقم 10 في نابولي غير مسموح لأي لاعب بحمله بعدما تم حجبه تكريماً لأسطورة النادي الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

وأوضحت "فوربس" أن من شروط الشركات الراعية لرودريجيز أن يحمل اللاعب رقم عشر لكونه علامة تجارية خاصة به.

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وأشارت الصحيفة أن اللاعب يتقاضي مجموع 15 مليون يورو من شركات الدعاية المختلفة التي تملك حقوق تسويق صورته تجارياً.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت أن انتقال خاميس من ريال مدريد إلى نابولي متوقف بسبب رغبة النادي الإسباني في بيعه وليس إعارته.

ويشارك رودريجيز في الوقت الراهن مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا، ويتصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

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