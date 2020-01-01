مارادونا يشارك جماهير نابولي احتفالات الفوز على يوفنتوس

صورة سلبية في شوارع إيطاليا رغم الأجواء السعيدة

قرر دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نادي نابولي الإيطالي، الانضمام لاحتفالات الفريق بتحقيق لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس .

نابولي نجح في انتزاع لقب البطولة، مساء أمس الأربعاء، بتحقيق الانتصار عن طريق ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

أعداد كبيرة من جماهير السماوي غزت شوارع المدينة، احتفالاً بالنصر الكبير، بوجود عشرات الآلاف من المشجعين بالشوارع الرئيسية.

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ومن جانبه حرص مارادونا على الظهور بقميص الفريق من منزله، وكتب عليه عبارة "فخور بك"، ليبدي اعتزازه بتمثيل النادي خلال مسيرته الكروية.

وظهرت صورة كبيرة للنجم الأرجنتيني في شوارع مدينة نابولي، حيث حرص الجمهور على الالتفاف حولها مع أعلام الفريق الإيطالي.

Maradona, presente en cada rincón de Nápoles, en los festejos del campeón de la Copa Italia. 👏🔟 pic.twitter.com/rb9LfIsadj — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2020

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الجانب السلبي الوحيد في هذه الأجواء، كان عدم احترام التباعد الاجتماعي المفروض في إيطاليا بسبب فيروس كورونا، مما يزيد المخاوف حول عودة اننتشاره بصورة كبيرة مرة أخرى.