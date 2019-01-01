مارادونا يرحل عن تدريب إلدورادو المكسيكي

مشاكل صحية هي السبب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن إلدورادو المكسيكي رحيل مدربه دييجو أرماندو مارادونا بسبب مشاكل صحية تجعله غير قادراً على مواصلة المهمة.

مارادونا تولى تدريب إلدورادو في سبتمبر 2018، وقاده للملحق المؤهل للدوري الممتاز، ولكن خسر النهائي على يد أتلتيكو سان لويس.

وذكر النادي في تغريدة عبر "تويتر" رحيل مارادونا قائلاً: "معاً فاجأنا العالم، وأظهرنا أن الكرة هي الحب والقلب، شكراً، ونتمنى لك تعافي سريع".

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وأوضحت تقارير في المكسيك والأرجنتين أن مارادونا سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة على مستوى الكتف، وأخرى على الركبة.

وكان مارادونا أكد في تصريحات سابقة أنه لا يمانع الاستمرار مع الفريق، ولكن طالب مالكه بتوفير الأموال للتعاقد مع لاعبين جدد.

وسبق لمارادونا تدريب عدة أندية قبل إلدورادو مثل الوصل والفجيرة في الإمارات، ودينامو بريست البلاروسي، كما درب الأرجنتين في مونديال 2010.