مارادونا: هذه هي حقيقة فرض ميسي اختياراته على المنتخب

دييجو أرماندو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين ومدرب الفريق السابق يكشف حقيقة تحكم ليونيل ميسي في اختيار عناصر التانجو.

كشف دييجو أرماندو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين عن حقيقة تدخل مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة في اختيارات عناصر التانجو خلال فترة توليه للقيادة الفني للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع موقع "سوكر إكس" وأكد خلالها أنه لم يسمح بمثل تلك الأمور في فريقه.

وتطرق مارادونا للحديث عن فترته في صفوف برشلونة وصراعه مع المدرب الألماني الراحل أودو لاتيك خلال موسمه الأول في الفريق.

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وقال مارادونا: "لم يحدث أن فرض ميسي أي اختيارات في المنتخب علي، لم أجلس مع أي شخص كل الخيارات كانت مني، لقد تحدثت فقط مع ماسكيرانو لأنه القائد وقتها".

وأضاف: "الحديث عن جلوسي مع ميسي أو تدخله في اختياراتي يعد خيانة لبقية الفريق وذلك لم يحدث، وأنا لست بالخائن".

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وعن فترته في برشلونة: "عانيت عندما وصلت مع المدرب أودو لاتيك لأنني غيرت طريقة تدريب المهاجمين بعض الشيء، فجاء لي ومنحني كرة وزنها 15 كيلو جرامًا وجعلني أركض بها بطول الملعب ذهابًا وايابًا، الأمر بالرغم من طرافته إلا أنه كان يقتلني".

وعند سؤاله حول من فاز بذلك الصراع بينه وبين لاتيك ضحك وقال: "أنا من فزت، رحل لاتيك وجاء من بعده مينوتي لتدريب الفريق".

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد لعب لصالح برشلونة لمدة موسمين قبل أن يرحل لصفوف نابولي ويصنع التاريخ رفقة الفريق الإيطالي.