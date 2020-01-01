مارادونا: ميسي لن يستطيع القيام بما قمت به في نابولي

دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي يتحدث عن ميسي واحتياج نابولي للاعب مثله.

أكد دييجو أرماندو مارادونا نجم فريق نابولي المعتزل أنه كان سيحب أن يواجه مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة مع البارتينوبي خلال لقاء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارادونا وأكد خلالها أن ميسي لم يكن ليحقق ما حققه هو بنفسه في نابولي لو كان مكانه.

وقال مارادونا: "كنت لأحب أن أواجه ميسي وأنا في صفوف نابولي، هو لم يعش في سان باولو كما فعلت أنا".

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وأضاف: "يمكن لميسي أن يلعب في نابولي لكنه لن يستطيع أن يقوم بما فعلته أنا هناك، بالرغم من ذلك عشاق الفريق يستحقوا وجود لاعب مثله لديهم".

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وكان ميسي قد شارك في لقاء الأمس بشكل أساسي وأكمله حتى نهايته، كما تلقى بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على الحارس أوسبينا.

وشهد تواجد ميسي في مدينة نابولي احتفائًا كبيرًا من قبل الجماهير التي استقبلته بالترحاب والأغاني واللافتات في الشوارع حول فندق الإقامة وبملعب المباراة.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث تقدم دريس ميرتينس وتعادل أنطوان جريزمان.