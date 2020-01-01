أيالا: مارادونا موهوب وميسي مثل شخصية كارتونية

روبرتو أيالا أسطورة منتخب الأرجنتين والمدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق حاليًا يتحدث عن الفوارق بين ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا.

أشاد روبرتو أيالا نجم ميلان ونابولي ومنتخب الأرجنتين المعتزل والمدرب المساعد حاليًا في جهاز ليونيل سكالوني الفني للتانجو بالثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة ودييجو أرماندو مارادونا أسطورة الألبيسيليستي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أيالا لصالح شبكة "فوكس سبورتس" وأكد خلالها أن الثنائي ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا مختلفان تمامًا عن بعضهما البعض.

وتطرق أيالا للحديث عن أداء ميسي في المنتخب الأرجنتيني وكيف أن وجوده في الفريق يجعل بعض اللاعبين يقدموا أقل من المتوقع.

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وقال أيالا: "لقد لعبت معهما، بجوار دييجو كنت في بداية مسيرتي الكروية، كلاهما عملاق في كرة القدم، وعندما يعتزل ميسي سيترك علامة كبيرة".

وأضاف: "لا أعلم إذا كانت تلك العلامة التي سيتركها ميسي ستكون كتلك التي حققها مارادونا، لكن ذلك غير هام لأن ليونيل مختلف عن دييجو".

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وأردف: "مارادونا كان يقدم فن خام في كرة القدم، بينما ميسي مثله مثل الفأر سبيدي جونزاليس (شخصية كارتونية) يركض بالكرة ولا تفارق قدمه".

وأكمل عن غياب البطولات مع المنتخب: "أتمنى أن يمنحنا في يوم نفس المستوى من كرة القدم، وأن يجعلنا ننمو كفريق بوجوده، لا أن نكون مجرد فريق كرة قدم حوله".

وأنهى تصريحاته: "هو يريد أن يتم التعامل معه بتلك الطريقة، مجرد لاعب آخر في الفريق، لقد أخبرنا الجميع ذلك من قبل فنحن لن نتعامل مع ميسي بشكل مختلف، وعليهم أن يقدموا كل ما لديهم مثلهما يفعلوا مع أنديتهم وهو سيقدم لهم المساعدة، عليهم الاستفادة من ذلك".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني يتواجد في مجموعة واحدة ببطولة كوبا أمريكا التي تقام صيف 2021 مع تشيلي وأوروجواي وباراجواي وأستراليا وبوليفيا.