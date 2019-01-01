مارادونا: إن عاد الزمن لن أسجل هدفي الشهير في إنجلترا بيدي اليسرى

مارادونا يريد تسجيل هدفه الشهير في إنجلترا بطريقة مختلفة

يرى الأسطورة الأرجنتينية، أنه إن عاد التاريخ للوراء في مونديال 1986 لن يسجله هدفه الشهير في إنجلترا بيده اليسرى، بل سيسجله باليمنى.

وسجل مارادونا هدفاً شهيراً في نصف نهائي كأس العالم 1986، بيده في شباك إنجلترا.

وقال مارادونا في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن تعود عقارب الساعة، حينها سأعد الإنجليزي بعدم تسجيلي الهدف بيدي اليسرى، سأفعل ذلك باليد اليمنى".

وعند سؤاله عن تقنية الفيديو قال: "تقنية الفيديو لن تكون مثالية، لأنها ببساطة يديرها كائنات بشرية".

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ويتولى الأسطورة الأرجنتينية حالياً تدريب فريق جيمناسيا لابلاتا، ويحتل معهم المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد سبع نقاط.