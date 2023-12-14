ماذا يفعل ميسي مجددًا؟ "فيفا" يختار المرشحين الثلاثة لجائزة الأفضل في 2023

اختيارات الاتحاد الدولي تثير الجدل..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" عن عام 2023.

واشتملت القائمة على الثلاثي: ليونيل ميسي وإرلينج هالاند وكيليان مبابي، على أن يتم اختيار الفائز من بينهم في الحفل الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن يوم الخامس عشر من يناير المقبل.

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وتمنح الجائزة وفق معاييرها للاعبين الأكثر تميزًا خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023، أي في أعقاب كأس العالم 2022 الذي توجت به الأرجنتين.

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وأثار اختيار ليونيل ميسي عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونه في معظم تلك الفترة كان لاعبًا لباريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي دون أن يحصل على ألقاب أخرى هامة في أعقاب كأس العالم.

فيما كان اختيار الثنائي هالاند ومبابي أكثر منطقية، كونهما الثنائي الأبرز حاليًا على الصعيد الرقمي وكذلك على مستوى الأداء الفردي.