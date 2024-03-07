ماذا يحدث؟ نزال الملاكمة يثير الجدل بخصوص ملعب الهلال

الهلال سيواجه الرياض خارج ملعبه في الجولة القادمة من دوري روشن

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تداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يُظهر أعمالًا في ملعب الهلال، المملكة أرينا، لتجهيزه لاستضافة نزال الملاكمة العالمي بين أنتوني جوشوا وفرانسيس نجانو ضمن فعاليات موسم الرياض.

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هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ كانت قد شيدت ملعب "المملكة أرينا" خلال مدة قياسية لم تتجاوز الـ3 أشهر، ومن ثم منحت الهلال حق استخدامه لكن بجانب إقامة فعاليات أخرى عليه.

الرياض تستضيف يوم غدٍ النزال العالمي في الملاكمة، وقد أظهر مقطع الفيديو الملعب دون العُشب المعتاد، حيث لم يُكشف إن تمت تغطيته أم أزالته تمامًا استعدادًا لاستضافة صراع جوشوا ونجانو المرتقب.

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الهلال هزم الاتحاد مؤخرًا في ملعبه ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2-0، وسيواجه الرياض في دوري روشن السعودي في ملعب الملز يوم غدٍ الجمعة، وهي مباراة خارجية بالنسبة له، على أن يعود للعب على "المملكة أرينا" خلال مواجهة ضمك في المواجهة التالية.

يُِشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق 9 نقاط عن مطارده النصر.

SHAHID