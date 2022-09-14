ماذا يحدث في الاتحاد؟ .. "النمور الذهبية" تعلن توقفها عن تشجيع العميد!

يبدو أن هناك أزمة ما تدور في الكواليس بين المجموعة ورابطة الاتحاد

بعد 11 عامًا من مؤازرة نادي الاتحاد السعودي في كافة الملاعب، أعلنت "النمور الذهبية"؛ إحدى مجموعات تشجيع العميد، حل المجموعة، بشكل مفاجئ، موجهة الشكر لإدارات النادي على مدار سنوات عملها.

الاتحاد بين صعود وهبوط:

حصد العميد سبع نقاط مع مرور أول ثلاث جولات من الموسم الجديد 2022-2023 من دوري روشن السعودي.

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Shahid

افتتح النمور مشوارهم بالفوز أمام العدالة 3-0، ثم تعادلوا أمام الاتفاق 0-0، وأخيرًا حققوا الفوز أمام الرائد 1-0.

لكن ليس هناك حالة من الرضا من قبل الجمهور على أداء الفريق، إذ انتقدوا طريقة المدرب الجديد نونو سانتو، الذي يعتمد على طريقة 3-4-3.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، مبتعدًا عن الشباب والهلال؛ مقتسمي الصدارة، بفارق نقطتين فقط.

حل مجموعة "النمور الذهبية":

في الوقت الذي ينتظر به الجمهور مؤازرة مجموعات تشجيع النمور للفريق في الموسم الجاري، من أجل حصد اللقب المحلي، الذي هرب من الفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، فاجأت مجموعة "النمور الذهبية" الجميع بقرارها.

المجموعة أوضحت أنها اكتفت بما قدمته للنادي منذ عام 2011، لكنها لم تكشف علنًا عن أسباب اتخاذ هذا القرار.

وكتبت المجموعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورنا الحبيب : نكتفي بما قدمناه طيلة السنوات الماضية ( 2011 - 2022 )، شكر لجميع إدارات الاتحاد اللتي عملنا معها، شكر للعندليب صالح القرني، شكر لجمهور الاتحاد الكبير، بالتوفيق للاتحاد".

بعض الجماهير أرجعت السبب لخلافات مع رابطة مشجعي الاتحاد، في ظل عدم توجيه المجموعة الشكر لها في تغريدتها، لكنها مجرد تكهنات.

فيما أرجع البعض الآخر السبب إلى ما أشار إليه الصحفي قصي نقادي قبل أيام..

الصحفي أوضح أنه من المتوقع أن يتم دمج رابطة الاتحاد مع مجموعة النمور الذهبية، تحت اسم واحد، للعمل سويًا خلال الفترة المقبلة.

لكن يبدو من تغريدة المجموعة أن الأمر ليس متعلقًا بالدمج وإلا لم يكن بالتغريدة عبارة "نكتفي بما قدمناه"، ليبدو أن هناك أزمة ما تسببت في هذا القرار.

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