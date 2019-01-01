ماذا يحتاج مانشستر سيتي في سوق الانتقالات؟

السيتي بمقدوره مواصلة الهيمنة إن قام بهذه التعاقدات..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

بعد أن فشل قاريًا، جاء مانشستر سيتي على الأخضر واليابس محليًا ليُهيمن على الثلاثية المحلية للمرة الأولى في تاريخ بلاد مهد كرة القدم.

بمجرد النظر إلى قائمة الفريق ستدرك كيف صنع السيتي هذا الإنجاز، إذ يعد من بين أكثر الفريق اكتمالاً في أوروبا، ويمتلك عمق في تشكيلته يحسده عليه الكثيرون، بدكة بدلاء على نفس مستوى العناصر الأساسية.

وبفضل قوة القائمة وجودة اللاعبين، يمكن القول إن جوارديولا يحتاج فقط إلى تدعيمات محدودة فقط في بعض المراكز كي يواصل الهيمنة المحلية الموسم المقبل، وروي عطش النادي الأوروبي.

الظهير الأيسر - بن شيلويل

تعاقد مانشستر سيتي مع بنجامين ميندي نظير 52 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017، كأغلى مدافع في العالم على الإطلاق، وذلك بعد مستوياته الخيالية مع موناكو ونجاحه معه في الحصول على لقب الليج 1 في موسم 2016/2017.

كان من المتوقع أن يواصل ميندي تلك المستويات المبرهة في إنجلترا، وكانت بداية مسيرته مع السيتي جيدة بالفعل وصنع الكثير من الأهداف، قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في أواخر سبتمبر 2017، أبعدته عن الملاعب للأشهر الثمانية اللاحقة، ولم يعود للمستويات نفسها منذ ذلك الحين.

لم يكن موسمه الثاني أفضل من ذلك، فعادوته الإصابة مرة أخرى وغاب عن 33 مباراة للسيتي في الموسم المنقضي.

في المجمل لعب الدولي الفرنسي 17 مباراة فقط للسكاي بلوز على مدار موسمين، وهو ما جعل بيب جوارديولا يضطر للاعتماد على دانيلو وفابيان ديلف وزينشينكو في مركز الظهير الأيسر، وأول اثنين منهم في غير مراكزهم الأصلية

بناء على كل ذلك بات السيتي بحاجة ماسة لجلب ظهير أيسر في الصيف الحالي، والهدف المنطقي في رأيي هو ظهير ليستر سيتي بن شيلويل، والذي يعد أفضل اللاعبين في مركزه في البريميرليج، وصاحب مستويات متسقة جعلته لاعبًا دوليًا مع المنتخب الإنجليزي.

لاعب وسط مدافع - رودري

في تشكيلة السيتي هناك أكثر من بديل في كل المراكز، لكن هناك استثناء واحد لهذه القاعدة وهو فرناندينيو.. صحيح أنه ليس بارع هجوميًا مثل غيره من لاعبي الوسط، لكنه يعوض ذلك بتمركزه الذكي وقدرته على قراءة اللعب وإفساد الهجمات والجهد الكبير.

إذا كان لا يزال هناك شك في مدى أهمية فرناندينيو للسيتي، فمن المناسب أن نلاحظ أن السيتي خسر 6 مرات فقط من 76 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، وفرناندينيو كان غائبًا في 5 من هذه المباريات الـ6.

مع تقدمه في العمر ومشاكل الإصابات التي بدأت تلاحقه، سيكون على السيتي محاولة إيجاد بديل له على المدى الطويل، ولاعب بنفس المواصفات، والحديث عن لاعب وسط أتلتيكو مدريد رودري، الذي ارتبط اسمه بالفعل بالانتقال إلى السيتي.

عاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى أتلتيكو مدريد في صيف عام 2018 بعد ثلاثة مواسم مع فياريال وأصبح على الفور الدعامة الأساسية في وسط ملعب دييجو سيميوني، حيث لعب 46 مباراة في جميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف.

بطول 1.91 مترًا، فرودري يُقدم إضافة قوية لوسط الميدان، مع امتيازه بالكرة وبدونها، لدرجة أن البعض وصفه بأنه نسخة جيدة من بوسكيتس، وهذا ما يُحبه جوارديولا، مكتشف بوسكيتس، لذلك فهو للسيتي يمثل الإضافة الأهم.

مدافع - هاري ماجواير

أعلن قائد مانشستر سيتي التاريخي، فنسنت كومباني، رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات دافع فيها عن ألوان الفريق السماوي بكل تفاني، لذلك سيكون على السيتي محاولة تعويضه بلاعب بنفس قيمته.

من بين الخيارات المطروحة اسم هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، وهو في رأيي الخيار المثالي ليحل محل المدافع البلجيكي.

لدى ماجواير صفات قيادية تشبه صفات كومباني، يمتاز بقدرته على توجيه زملائه في الدفاع، وبفضل مستوياته بات ركيزة أساسية مع المنتخب الإنجليزي وخاض كل مبارياته في مونديال روسيا العام الماضي.