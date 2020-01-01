ماذا كتب على شارة قيادة الزمالك أمام الجونة؟

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة.

نجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره الجونة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك واصل صحوته في جميع البطولات وحقق فوز جديد في مشوار استعادة بريقه مرة أخرى بعد تذبذب كبير.

شيكابالا أحرز الأول في شباك الجونة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في شباك الغرباوي.

وظهر شيكا حاملا شارة قيادة الزمالك مكتوب عليها بعض الحروف، فما هذه الحروف التي ظهرت؟.

وكتب شيكا على شارة قيادة الزمالك اسم "آدم"، وهو اسم أول مولوده الجديد الذي رزق به منذ أيام.

الفهد الاسمر عاد للمشاركة مع الزمالك منذ فترة بعد الإصابة الذي كان يعاني منها مؤخرا.

الزمالك رفع رصيده إلى 24 نقطة في ترتيب الدوري المصري الممتاز ويستعد لمواجهة مازيمبي في الجولة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا.