ماذا قال مارسيلو لحكم مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس؟

تعرف على كلمات البرازيلي مارسيلو لحكم مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

كشفت عدسات المصورين في مواجهة ريال مدريد أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس عن الكلمات التي توجه بها البرازيلي مارسيلو لحكم المواجهة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "موفيستار"، والتي أكدت أن مارسيلو أراد تفسيرًا من حكم المباراة على جذب شعره من قبل مدافع الضيوف.

وأكدت الشبكة أن مارسيلو قال للحكم: "يا سيدي لقد قام بجذب شعري، لقد جذب رأسي بينما كنت أجري لداخل منطقة الجزاء".

وجاء رد الحكم الخاص بالمباراة كورديرو فيجا كالتالي: "لقد وضع يده على رأسك لكن الركض استمر بعد ذلك".

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وكانت مواجهة الأمس قد شهدت أكثر من حالة تحكيمية مثيرة للجدل، من ضمنها لقطة مارسيلو التي التقطتها عدسات المصورين.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب ريال مدريد الصغير ألفريدو دي ستيفانو بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة ومعدد بالتراجع للمركز الخامس.