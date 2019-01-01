ماذا قال الشحات بعد انضمامه للأهلي؟

أول تصريحات لحسين الشحات بعد انضمامه رسميًا للأهلي المصري

فيسبوك تويتر محمد عماد

وجه النجم المصري حسين الشحات رسالة لإدارة نادي العين الإماراتي وجماهيره، وذلك بعد أن أتم انتقاله رسميًا لصفوف فريق الأهلي المصري.

وقال الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر: "شكرًا جمهور الزعيم وشكرًا الإدارة المحترمة، وشكرًا للجهاز الفني وشكرًا إخوتي اللاعبين، وأنا سأفتقد كل واحد فيكم وشكرًا على السنة الجميلة، وكنت مبسوط معكم، وربنا معكم ومزيد من البطولات".

رسميًا - العين يعلن انضمام حسين الشحات للأهلي المصري

في نفس الوقت أعرب الشحات عن سعادته البالغة بتحقيق حلمه والانتقال للنادي الأهلي، وقال: "أنا سعيد بالانضمام لنادي القرن، لقد كان هذا حلم طفولتي، سأضاعف جهودي من أجل الدفاع عن شعار النادي الأهلي في المرحلة المقبلة".

كما أضاف اللاعب المصري: "الكل مطالب بالعمل كأسرة واحدة في المرحلة المقبلة، لتحقيق طموحات الأهلي".

يذكر أن الشحات كان قد شارك مع العين في الفوز بوصافة كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.