"ماذا سأفعل هناك؟!" كلوب يكشف محاولات بايرن ميونخ لسرقته من ليفربول

أدلى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بالعديد من التصريحات التي تخص ماضيه وحاضره ومستقبله، متحدثًا عن أنه كان قريبًا من بايرن ميونخ أكثر من مرة خلال مشواره.

ألقاب بايرن ميونخ العديدة لم تكن كافية لإقناع المدرب صاحب الـ 54 عامًا باتخاذ تلك الخطوة.

عن هذا قال في تصريحات قبل مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: "ما هو النادي الذي يتعين علي أن أذهب إليه لأجد وضعًا مختلفًا عن ليفربول؟ أخبروني!".

وأضاف: "يمكنني فقط أن أسأل بيب (جوارديولا) ما إذا كان قد مل من الانتصار في مانشستر سيتي، ولكن هذا لن يجدي، لا أريد فعل ذلك".

متى حاول بايرن ميونخ الاستفادة من خدمات كلوب؟

المدرب الذي يستطيع إلى الآن أن يتوج بأربعة ألقاب ممكنة حتى الوقت الراهن، أشار إلى أنه كان بالإمكان أن يذهب إلى بايرن ميونخ في أكثر من مرحلة من مشواره التدريبي.

ولكن كلوب لم يوضح على وجه التحديد المراحل التي كانفيها قريبًا من بايرن، ومن المرجح أن يكون قبل وصوله إلى أنفيلد، أو في وقت مبكر من مسيرته مع الريدز، ولكن هذا ينفيه تصريح كلوب نفسه لشبكة "سكاي سبورت" بعد وصوله إلى إنجلترا في 2015 خين قال: "لم أكن أبدًا على تواصل مع بايرن ميونخ".

هذا يوحي بأن بايرن ميونخ حاول الحصول على خدمات كلوب في مرحلة متقدمة من مسيرته مع ليفربول، حسب رواية الألماني التي قد يكشف المستقبل تفاصيل أكثر دقة حولها.

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