مادو وآل فتيل يتجاهلان الاتحاد والشباب من أجل النصر

ثنائي النصر تمسكا بالاستمرار مع العالمي

أكدت تقارير صحفية، على أن ثنائي نادي النصر محمد آل فتيل وعبد الله مادو مدافعا العالمي، تجاهلا العروض التي وصلت لهما خلال الفترة الأخيرة، من أجل الاستمرار مع العالمي.

آل فتيل ومادو يرفضان 3 عروض للاستمرار مع النصر

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية على أن محمد آل فتيل وعبد الله مادو تلقيان بالفعل العديد من العروض من الاتحاد والاتفاق والشباب للحصول على خدمات الثنائي.

وحسمت رغبة آل فتيل ومادو في البقاء والاستمرار مع النصر مسألة تجديد تعاقدهما، بعدما كان الثنائي في الفترة الحرة التي تتيح لهما التوقيع لأي فريق آخر.

ويتواجد مادو وآل فتيل حاليًا في المعسكر الإعدادي لنادي النصر؛ والمقام حاليًا في مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

النصر يُعلن تجديد عقدي مادو وآل فتيل

وأعلن نادي النصر أمس الخميس عن تجديد عقدي الثنائي محمد آل فتيل وعبد الله مادو، ليستمر الثنائي مع العالمي بعد انتهاء عقديهما بشكل رسمي.

النصر جدد عقدا محمد آل فتيل وعبد الله مادو حتى عام 2025، لتنتهي إدارة مسلي آل معمر من تجديد عقود جميع اللاعبين المحليين بالفريق خلال الفترة الحالية.

جاء تجديد عقد الثنائي بعد موافقة المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني الجديد للعالمي، الذي يقود معسكر ماريبا حاليًا.