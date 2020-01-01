ماجواير يطالب لاعبي مانشستر يونايتد بالتخلي عن 30 % من رواتبهم

للمساهمة والمساعدة في محاربة فيروس كورونا

يحاول هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، إقناع باقي اللاعبين بالنادي الإنجليزي، بالتخلي عن 30% من رواتبهم للمؤسسات الخيرية لمكافحة فيروس كورونا.

النشاط الرياضي والعديد من الأنشطة الأخرى حول العالم متوقفة بشكل كامل، بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على المجال الكروي.

الأمر الذي دفع البعض لمطالبة نجوم كرة القدم، بالتبرع بأجزاء من أجورهم العالية، لمساعدة المنظمات الصحية على مقاومة الوباء.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن قيام ماجوير بإرسال رسالة إلى جميع اللاعبين في مانشستر يونايتد، مطالبة بالتبرع لمستشفيات المدينة الإنجليزية.

وجاءت هذه الخطوة بعد عدة محادثات أجراها ماجواير مع إيد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر، للتوصل إلى صيغة مناسبة لمساهمة اللاعبين المجتمعية تجاه الأزمة الحالية.

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مانشستر الذي يعتبر من أكبر الأندية وأغناها في العالم، لا يريد إجبار اللاعبين على تخفيض رواتبهم، ولكنه يطمح فقط للتبرع بجزء منها بشكل خيري.

يذكر أن اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، أعلنت اليوم الجمعة، تأجيل البطولة لأجل غير مسمى بعد تأجيلها حتى 30 إبريل، وكذلك التفاوض مع الأندية لإعادة هيكلة أجور اللاعبين خلال الوضع الراهن.