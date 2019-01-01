ماجواير: يجب أن نجعل أولد ترافورد حصناً منيعاً ضد التسجيل

المدافع سعيد بالبداية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الجديد سعادته بتحقيق الفوز الرسمي الأول بقميص الشياطين الحمر، وذلك على حساب تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة.

وقال ماجواير لسكاي سبورتس:"إنها بداية عظيمة لي وللفريق، لقد جربنا حظنا كثيراً في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل".

وأضاف:"أعتقد أننا نستحق تلك النقاط الثلاث".

وأوضح:"حتى أثناء تقدمنا 3-0 و4-0 كنا نريد الحفاظ على نظافة شباكنا، يجب أن نجعل هذا المكان حصناً يصعب التسجيل فيه".

يذكر أن ماجواير قد انتقل إلى الشياطين الحمر قبل بضعة أيام قادماً من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني.