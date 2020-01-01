ماجواير موجود رغم أزمته الأمنية .. ساوثجيت يعلن قائمة المنتخب الإنجليزي

قائمة المنتخب الإنجليزي بمشاركة فودين وراشفورد وبقية النجوم

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي القائمة المستدعاة لمواجهات دوري الأمم الأوروبية المقبلة والتي سيخوضها الأسود الثلاثية في سبتمبر المقبل.

ولم تشهد القائمة أي مفاجآت تذكر سوى استدعاء قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير على الرغم من الأزمة الأخيرة التي حدثت له في اليونان.

وجاءت القائمة كما كان منتظرًا، حيث استدعى ساوثجيت كل من جوردان بيكفورد ونيك بوب ودين هندرسون في مركز حراسة المرمى.

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وفي خط الدفاع جاء إريك داير وهاري ماجواير وتيرون مينجز وكايل ووكر وألكسندر أرنولد وكيران تريبييه وجو جوميز ومايكل كين.

أما في وسط الملعب فجاء ديكلان رايس رفقة كالفين فيليبس وفيل فودين وجيمس وارد براوز وهاري وينكس وميسون ماونت النجم القادم بقوة.

وفي خط الهجوم جاء جرينوود الشاب الذي قدم أداء مميزًا مع مانشستر يونايتد مؤخرًا وماركوس راشفورد ورحيم ستيرلينج وتامي أبراهام وجادون سانشو وداني إنجز.

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يذكر أن المنتخب الإنجليزي قد قدم أداء مميزًا في دوري الأمم الأوروبية خلال نسختها الأولى، حيث تأهل للدوري نصف النهائي وخرج بصعوبة أمام المنتخب الهولندي.