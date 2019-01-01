ماجواير: مباراة نيوكاسل ستكون درساً لنا ونستطيع تسجيل الكثير من الأهداف

مدافع مانشستر يونايتد يشيد بفريقه اليوم أمام نيوكاسل

شدد هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد أن فريقه أظهر ردة فعل رائعة أمام نيوكاسل، بعد السقوط أمام واتفورد.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً هاماً بأربعة أهداف لهدف، على حساب نيوكاسل في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماجواير في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كنا نسيطر على المباراة، ولكن تمكنوا من تسجيل هدفهم الأول من هجمة مرتدة، ولكن بعد ذلك تمكنا من العودة بأربعة أهداف".

وواصل: "سنتعلم من مباراة الليلة، ولكن أظهرنا عقلية رائعة بالعودة بنتيجة جيدة بعد آخر مباراة أمام واتفورد".

وخسر مانشستر يونايتد الجولة الماضية، في مفاجأة أمام متذيل الترتيب واتفورد بهدفين دون رد.

وتابع المدافع الإنجليزي حديثه قائلاً: "نحن نعلم أننا نستطيع تسجيل الأهداف، نمتلك تشكيلة شابة وعلينا التأكد من أننا نفكر ونعمل بالطريقة الصحيحة".

وأكمل: "أمام واتفورد لم نكن جيدين بالنسبة لمعاييرنا، ولكن الفريق اليوم أظهر جودة كبيرة استحقينا عليها النقاط الثلاث، تنتظرنا مباريات كبيرة خلال الأيام القادمة".

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة بيرنلي مساء السبت القادم، وبعد ذلك مواجهة أرسنال مساء الأربعاء ضمن مباريات البريميرليج.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد وصل للنقطة 28 في المركز السابع، وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.