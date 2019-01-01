ماجواير يطالب بتأجيل الحكم عليه لست سنوات

ماجواير انتقل إلى يونايتد مقابل 80 مليون استرليني

تويتر هيثم محمد

طالب هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، بعدم التسرع في الحكم على إمكانياته، وأن يكون التقييم بعد خمس أو ست سنوات من الآن.

تعاقد مانشستر يونايتد مع ماجواير هذا الصيف مقابل 80 مليون جنيه استرليني لم يساعد في تحسين أوضاع الفريق في ظل استمرار تردي النتائج.

ماجواير: لسنا جيدين بما فيه الكفاية

وقال ماجواير مع "إنسايد مانشستر": "الأمر يجب أن ينظر له على المدى البعيد، أحكموا علي بعد خمس أو ست سنوات إذا كنت ناجحاً مع النادي أم لا".

وأضاف: "إيماني كبير أن بعد خمس أو ست سنوات سأكون ناجحاً مع هذا النادي وقضيت وقتاً عظيماً هنا، نحتاج للاستمرار في التحسن كفريق وليس أفراد فقط".

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وحول قيمة انتقاله: "لا تزعجني، لا يمكنني التحكم بها، ليستر أراد الحفاظ علي وكان النادي في موقف قوة، ويونايتد أرادني وتوصلا لهذا الاتفاق، هي صفقة جيدة للطرفين".

ويتواجد ماجواير حالياً مع المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمقابلة تشيكيا وبلغاريا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.