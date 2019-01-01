الدوري الإنجليزي الممتاز

ماجواير: لسنا جيدين بما فيه الكفاية

التعليقات()
Getty Images
مدافع مانشستر الجديد يحاول بث العزيمة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد اعتقاده بسوء الوضع الحالي لناديه، الأمر الذي تحرك العديد من لاعبي الفريق للحديث عنه بالآونة الأخيرة.

وقال ماجواير عبر تويتر:"ليس جيداً بما فيه الكفاية. يجب أن نتحد معاً".

وكان ماجواير قد انضم للنادي في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون جنيه استرليني، قادماً من ليستر سيتي.

وكالعادة يملك ملعب أولد ترافورد تطلعات عالية، حيث أن مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر تتويجاً بالبريميرليج (13 مرة) والأكثر تتويجاً بالدوري الإنجليزي ككل (20)، وبالتالي لا يسهل قبول الوضع الحالي.

اختيارات المحررين

يذكر أن مانشستر يونايتد يواصل التخبط، منذ اعتزال مدربه التاريخي سير أليكس فيرجسون في 2013.

إغلاق