ماجواير: تجاوزنا المشاجرة وهدفنا حسم التأهل لليورو

أغلى مدافع في العالم يطمئن مشجعي الأسود الثلاثة بعد مشاجرة رحيم وجوميز

بعث مدافع المنتخب الإنجليزي هاري ماجواير رسالة مطمئنة للمشجعين، بعد توتر الأجواء داخل غرفة خلع الملابس، على خلفية المشاجرة العنيفة بين رحيم ستيرلينج وجو جوميز.

وقالت الصحف البريطانية، إن لاعب مانشستر سيتي اشتبك بالأيدي مع مدافع ليفربول، ما أسفر عن معاقبته بالخروج من معسكر الأسود الثلاثة، قبل أن يعيده المدرب جاريث ساوثجيت بعد اعتذاره لجوميز.

وأرجعت المصادر سبب الاشتباك، لتأثر كلا اللاعبين بالضغوط الهائلة التي حاصرت الريدز والسيتي قبل مباراتهما معًا، التي خسرها الأخير بنتيجة 3-1 في قلب "أنفيلد روود"، ليخرج رحيم وجوميز عن النص في اليوم التالي للقمة.

وجاءت هذه المشاجرة على هامش استعداد منتخب مهد كرة القدم لمباراته رقم 100 في التصفيات المؤهلة لليورو، والتي سيواجه خلالها مضيفه الجبل الأسود على أرضه ووسط جماهيره مساء الخميس.

وتأكيدًا على تجاوز الأزمة، قال أغلى مدافع في العالم "نتشارك النكات والضحك معًا، وأعتقد أن الجميع سمعوا تصريحات رحيم بعد الصدام، لقد اعتذر وانتهى كل شيء، وكما قال المدرب تجاوزنا الأمر ولن ننظر إلى ذلك مرة أخرى".

وعن أهمية مباراة الغد التي يحتاج خلالها المنتخب الإنجليزي لأي نتيجة إيجابية لضمان الترشح لليورو بشكل مباشر، قال "سيكون من الرائع اللعب في بطولة كبرى مثل اليورو، واللعب في ويمبلي سيكون أشبه بالحلم، ومباراة الخميس ننظر لها باعتبارها مباراة كبيرة، وأعتقد أننا على أتم الاستعداد لها".

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإنجليزي يحتل صدارة مجموعته الأولى برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن التشيك وأربعة عن كوسوفو، فيما يقبع المنتخب البلغاري في المركز الرابع بثلاث نقاط ومثله الجبل الأسود في المركز الأخير.