ماجواير: التحامي مع باتشواي مجرد رد فعل وقدمنا أداء صلب

مانشستر يونايتد حقق الفوز الثالث له على تشيلسي هذا الموسم

شدد ثنائي مانشستر يونايتد على أهمية فوز فريقهم، على حساب تشيلسي مساء الليلة، مشيرين إلى أن الفريق مازال قادراً على تقديم مستوى أفضل.

وحقق يونايتد فوزاً هاماً على تشيلسي بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا في أفضل حال، سعيد جداً بتحقيق الانتصار في تلك المباراة الصعبة، كنا بحاجة إلى هذا الفوز وقادرون على الظهور بشكل أفضل".

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وواصل: "أنا سعيد لأنني ألعب مع أكبر فريق في إنجلترا، الحلم تحقق وأصبح حقيقة".

ومن جانبه قال هاري ماجواير، مدافع الفريق: "قدمنا أداءً صلباً، كنا نعلم بأنه يجب أن نفوز لنقلص الفارق بيننا وبين المربع الذهبي".

وأضاف: "هذا الموسم لم نكن متناسقين في الكثير من الأوقات، لم نكن نضغط لنحصل على النقاط الثلاث".

وعن تدخله العنيف على باتشواي قال: "أعلم أنني تدخلت معه بقوة، ولكني كنت أشعر أنه سيسقط علي وكان رد فعلي طبيعي، لم يكن هناك أي نية مني للتدخل عليه، لقد كان رد فعل وكان من الرائع أن يتفهم الحكم ذلك".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد وصل للنقطة 38 في المركز السابع، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.