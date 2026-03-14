ماجنتا أو البث التلفزيوني المجاني لمباراة روت-فايس إيسن ضد إرزغيبيرغ أوي اليوم مباشرةً: من سيبث مباريات الدوري الألماني الثالث يوم السبت على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

يستضيف نادي روت-فايس إيسن اليوم السبت، 14 مارس، فريق إرزغيبيرغ أوه. ستنطلق المباراة في ملعب «أون دير هافنشتراسه» في إيسن في الساعة 2 بعد الظهر.
يكشف لكمSPOXفي هذا المقال كيف يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر.
Magenta أو البث على التلفزيون المجاني لمباراة روت-فايس إيسن ضد إرزغيبيرغ أوي اليوم مباشرة: من يعرض/يبث مباريات الدوري الألماني الثالث يوم السبت على التلفزيون والبث المباشر؟MagentaSport تبث المباراة بين روت-فايس إسن وإرزغيبيرغ أوي مباشرة وبالكامل. يبدأ البث قبل حوالي 15 دقيقة من انطلاق المباراة بتقارير مسبقة ومقابلات وتحليلات من الملعب. يمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التلفزيونية لمزود خدمة البث المباشر التابع لشركة Telekom وكذلك عبر البث المباشر عبر الإنترنت على جميع الأجهزة الشائعة. الشرط هو الاشتراك المدفوع.
مواضيع الأسبوع: ماذا حدث في روت-فايس إيسن؟
بعد أسبوع واحد فقط من الهزيمة في روستوك، عاد فريق روت-فايس إيسن بقوة. وبفضل فوزين – الأول بنتيجة 4-2 على تي إس جي هوفنهايم الثاني، والثاني بنتيجة 1-0 على إس في فالدوف مانهايم – تمكن الفريق من إراحة نفسه بشكل ملحوظ. وبفضل قفزته إلى المركز الرابع في الترتيب، أصبح روت-فايس إيسن الآن على مسافة قريبة من مراكز الصعود.