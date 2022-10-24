ماجد عبد الله يُطمئن الجمهور على حالته الصحية

الأسطوري كان قد أقلق الجميع حول صحته يوم أمس

طمأن أسطورة نادي النصر والكرة السعودية ماجد عبد الله محبيه حول حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لعارض صحي مفاجئ مؤخرًا أجبره على دخول المشفى والمكوث فيها ليومين.

جماهير النصر والكرة السعودية كانت قد عبرت عن قلقها على أسطورة النصر، حيث قاموا بالدعاء له بالشفاء العاجل ومغادرة المستشفى والعودة إلى بيته سالمًا.

ماجد عبد الله وجه شكره لكل المحبين على رسائل دعمهم له، وأضاف عبر تويتر "بفضل الله غادرت مستشفى الملك فهد بعد أن مكثت يومين بالعناية المركزة وحالتي الصحية جيدة جدًا.راللهم لك الحمد".

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أضاف "أشكر د/فهد الغفيلي ولطاقمه الطبي والعاملين بالمستشفى. شكرًا لك من اتصل وسأل. ولا أراكم الله مكروه في من تحبون".

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وكان نجم النصر السابق قد ظهر بصحة جيدة في مقطع فيديو متداول على تويتر وجه خلاله الشكر لجميع من سأل عنه ودعا له.

ويعد ماجد عبد الله هو من أفضل اللاعبين الذين مروا على الكرة السعودية ونادي النصر، حيث يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي عبر التاريخ.

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