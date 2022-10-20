ماجد عبدالله: كان يتم الأخذ برأيي لاختيار مهاجم يلعب بجواري

عبد الله يوجه نصائح للاعبي منتخب السعودية الحاليين

كشف ماجد عبد الله؛ أسطورة نادي النصر والكرة السعودية، عن حقيقة ما تردد حوله خلال السنوات الماضية، بشأن تدخله في عمل الجهاز الفني للمنتخب السعودي خلال منافسات كأس العالم 1994.

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وقال أسطورة النصر خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية: "لعبت شوط واحد أمام بلجيكا، ولم أختر أي لاعب لكي يلعب بجانبي، ولكن فقط كان يتم الأخذ برأيي، ولكن لم أفرض رأيي على أي مدرب سواء مع النصر أو المنتخب".

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وتابع: "في كأس العالم 1994، الجهاز الفني سألني هل أوافق على لعب حمزة إدريس بجانبي أم لا، ووافقت بكل تأكيد، لأنني أقتنع بضرورة تواجد لاعب هداف وآخر صاحب مجهود كبير".

عبد الله أضاف خلال تصريحاته قائلًا: "بالنسبة لي لا أقدر أن أعمل مجهود مثل الذي يقدمه حمزة إدريس وقتها، هذا بالإضافة إلى أنه يستطيع التهديف، وفي مباراة هولندا بالشوط الثاني قدم مستوى رائع".

ما هي نصائح ماجد عبد الله للاعبي منتخب السعودية؟

ووجه لاعب المنتخب السعودي السابق نصائح للجيل الحالي قائلًا: "في الجيل الحالي بعضهم متخوف والبعض الآخر لعب في النسخة الماضية من كأس العالم، وأنصحهم بأن يتخلصوا من الخوف، والمنتخبات الموجودة الآن تستطيع أن تعطيك مجال للعب معها ومجاراتها، بغض النظر عن الأرجنتين وفرنسا والبرازيل، ولكن بشرط التخلص من الخوف".

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واستطرد قائلًا: "اسمع وطبق ما يقوله لك مدربك، ولكن في نفس الوقت امنحنا ما تمتلكه من إضافة، والمدرب يتحدث عن أشياء ثابتة، وحينما أستخدم ذكائي أستطيع أن أتحرك بشكل مثالي".

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واختتم ماجد عبد الله تصريحاته قائلًا: "داخل الملعب لكم طريقتكم ولمستكم الخاصة، وتستطيعون تقديم الإضافة مع طريقة المدرب".

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