ماجد عبدالله: على رينارد تهديد اللاعبين، ولم انتقد أي إدارة للنصر!

كشف ماجد عبد الله؛ أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، عن رأيه في مسألة عدد الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضًا موقف من انتقاد إدارات العالمي.

ماذا قال عبد الله عن وضعية نادي النصر؟

خلال استضافته ببرنامج "ذات" الذي يقدمه سامي الجابر، قال عبد الله: "وقت فيصل بن تركي، الإدارة مشكورة وعملت الكثير بغض النظر عن تحقيق البطولات أم لا، وجاء من بعده سعود آل سويلم وأشكره، ثم صفوان السويكت ومسلي آل معمر ولهما الشكر أيضًا".

أسطورة النصر تابع: "المشكلة عندي أنه عندما يأتي أي شخص لقيادة النصر مشكور، ولكن هناك 3 قواعد، إذا لم يكن هناك إمكانيات وأدوات داخل الملعب، لا يمكن تحقيق أي إنجاز، والمرحلة الثالثة هي الإدارة للشؤون الداخلية للنادي".

وواصل: "في وقت النصر كان لديه الأدوات وقت سعود آل سويلم وهو ما قاده لتحقيق البطولات، الجهاز الفني ساعد هذه الأدوات".

واستطرد قائلًا: "أنا أنتقد تصرف فرد وليس نادي النصر، ولست ضد أي إدارة للنادي، ولكن بعضهم الذين يحبوا الكلام الكثير لغرض ما، وأنا أسميهم أصحاب الكلام".

وأضاف: "انت تعرف من هو ماجد عبد الله وماذا قدمت، وعندما أتحدث يجب أن تسمعني، لأنني أريد المصلحة للجميع".

ما هو رأي ماجد عبد الله في عدد الأجانب بالدوري السعودي؟

وتحول عبد الله للحديث عن عدد الأجانب بالدوري السعودي، بامتلاك كل فريق 7 لاعبين، حيث قال: "في دوري أبطال آسيا، مسموح لكل فريق 4 لاعبين أجانب".

وأردف: "لابد من أن يكون عدد الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين 4 لاعبين فقط مثل آسيا، ولابد من أن يحدث هذا لمصلحة المنتخب السعودي أيضًا".

واختتم ماجد تصريحاته قائلًا: "لابد أن يهدد رينارد لاعبي المنتخب بضرورة اللعب بشكل أساسي مع فرقهم، من أجل التواجد في صفوف الأخضر واللعب".

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