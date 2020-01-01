"مات فقيرًا".. صحفي أرجنتيني يكشف تفاصيل الحالة المادية لمارادونا قبل وفاته

تقارير صحفية تكشف الحالة المادية لأسطورة كرة القدم العالمية دييجو أرماندو مارادونا قبل وفاته بأيام.

كشف الصحفي البرازيلي الأرجنتيني الشهير لويس فينتورا عن تفاصيل الحالة المادية لأسطورة كرة القدم العالمية دييجو أرماندو مارادونا قبل وفاته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فينتورا لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، حيث أكد أن مارادونا كان يعيش على راتبه في صفوف خيمناسيا لابلاتا.

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وقال فينتورا: "لقد سرقوا كل شيء منه تقريبًا وهو قام بالتخلي عن الباقي، لم يترك مارادونا أي شيء في حساباته البنكية ومات فقيرًا".

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا" فراتب مارادونا في نادي خيمناسيا لابلاتا كان حوالي مليون يورو في الموسم الواحد، وهو الرقم الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وكان مارادونا قد بدأ مشواره التدريبي في صفوف خيمناسيا لابلاتا بشهر سبتمبر من عام 2019 وترك أثرًا كبيرًا على الفريق.

وتواجد صاحب لقب كأس العالم 1986 في قيادة الفريق حتى الشهر الماضي، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الرأس.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي يوم الأربعاء جراء أزمة قلبية، في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.