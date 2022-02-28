ماتيوس فرانسا: مراهق فلامنجو المذهل الذي يراقبه ريال مدريد وسيتي

يُقال في فلامنجو "قم بذلك في المنزل"، في إشارة إلى تقليد النادي الفخور بإنتاج أبطال من المحليين للفريق الأول.

في السنوات الأخيرة ، أنتج الفريق الأحمر والأسود بعضًا من أعظم المواهب البرازيلية، حيث أصبح فينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا من نجوم الكرة الأوروبية، بينما لا يزال هناك أمل في أن يسير رينير على خطاهما، على الرغم من فترة إعارته المخيبة للآمال في بوروسيا دورتموند من ريال مدريد.

الفريق المكتظ بالمواهب لا يظهر أي علامة على التباطؤ، حيث يمكن أن نرى أيضًا ماتيوس فرانسا كأبرز النجوم الشباب في الفريق.

فرانسا، جوهرة أكاديمية فلامنجو الآن، دخل بالفعل إلى الفريق الأول بعد أداء رائع في 2021 مع فريق الشباب.

لقد سجل هدفًا أو تمريرة حاسمة كل 45 دقيقة للنادي تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، وسجل 19 مرة في 18 مباراة بينما خلق فرصًا لا حصر لها لزملائه في الفريق.

لم يمنح هذا التألق فرانسا فرصة الصعود إلى الفريق الأول فحسب، بل حصل أيضًا على عقد جديد مدته خمس سنوات تم توقيعه في يناير الماضي، والذي يحتوي على أكبر قيمة فسخ عقد في تاريخ فلامنجو: 100 مليون يورو.

باولو سوزا، المدير الفني الجديد في فلامنجو جعل أولويته تأمين مستقبل فرانسا عندما وصل إلى ريو دي جانيرو، وخاض لاعب الوسط المهاجم بالفعل مباراتين تحت قيادة المدرب البرتغالي، ليشارك في آخر مباراتين للفريق الأول في موسم 2021.

لم يسجل فرانسا بعد هدفه الاحترافي الأول، لكن بالنظر إلى سجله وقدراته، لا ينبغي أن يمر وقت طويل قبل أن يبدأ اللاعب صاحب السبعة عشر عامًا في ترك بصمته في ملعب ماراكانا.

اللاعب رقم 10 الذي يحاول دائمًا التنقل بين خط وسط المنافس والدفاع، يملك غريزة وأسلوب بعض الهدافين الرائعين في كرة القدم.

ومع ذلك، فهو أيضًا يبحث باستمرار عن زملائه الذين قد يجدون أنفسهم في مواقع أفضل.

فابيو ماتياس، مدرب فلامنجو تحت 20 سنة، قال في تصريحات لصحيفة "GloboEsporte" البرازيلية: "لديه العديد من الجوانب المهمة في أسلوبه".

وأضاف: "بالإضافة إلى قدرته الفنية والتكتيكية، لديه فهم جيد للغاية للعبة".

وتابع: "هذا يجعله متميزًا لأنه يفسر المساحات جيدًا. يمتلك اللاعبون الأكثر موهبة فهمًا للمساحة وكيفية إدارتها".

وأردف: "لديه أيضًا القدرة على أن يكون حاسمًا أمام المرمى وهو مسدد رائع".

ولد فرانسا في ساو جونسالو، ويشترك في مسقط رأسه مع فينيسيوس جونيور، الذي يحمل حاليًا الرقم القياسي لأكبر عملية بيع في تاريخ فلامنجو بقيمة 45 مليون يورو.

وإذا صدقت التقارير الواردة من إسبانيا، فيمكن الجمع بين الثنائي في ريال مدريد، حيث يُقال إن النادي الملكي في مقدمة قائمة الانتظار للاعب الذي يرتدي القميص رقم 7 تكريمًا لأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

كما تم الاعتراف باهتمام مانشستر سيتي بضم فرانسا، حيث أشار تقرير في البرازيل إلى أن مدير كرة القدم في السيتي، تشيكي بيجرستين، مستعد للتخلي عن "حمولة شاحنة من المال" لجلب فرانسا إلى ملعب الاتحاد.

من جانبه، يحلم فرانسا بأن يتجه يومًا ما إلى أوروبا، على الرغم من أن تركيزه الآن ينصب على ترك بصمته في نادي طفولته، الذي انضم إليه في سن الثانية عشرة بعد أن بدأ تعليمه الكروي في أولاريا.

لقد فاز بعدد لا يحصى من الألقاب بينما كان يشق طريقه عبر صفوف الشباب، وتوج ذلك بقيادة فلامنجو إلى ألقاب البرازيل تحت 17 سنة وكوبا دو برازيل تحت 17 سنة 2021.

كما ترك فرانسا بصمته على الساحة الدولية، حيث لعب دوره في انتصار البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 15 عامًا في عام 2019.

ضم الفريق أيضًا ثنائي سانتوس كايكي وأنجيلو جابرييل، جنبًا إلى جنب مع سافينيو مهاجم أتليتيكو مينيرو ومهاجم بوتافوجو ماتيوس ناسيمنتو، وجميعهم ارتبطوا بالانتقال بأموال كبيرة إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة، مع اعتبار الجيل البرازيلي من اللاعبين المولودين في عام 2004 من بين الأفضل في العالم بين خبراء كرة القدم الشباب.

فرانسا نصب نفسه بالفعل بين تلك المواهب، وهي الآن مجرد مسألة وقت لنتعرف على موعد ابتعاده عن البرازيل.

لقد فعل فلامنجو ذلك في المنزل مرة أخرى.