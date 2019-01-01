ماتيوس: ساني في طريقه لبايرن ميونخ

لوثر ماتيوس أسطورة منتخب ألمانيا السابق يؤكد أن صفقة انضمام ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي لبايرن ميونخ في طريقها للحدوث.

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أكد النجم الألماني الكبير لوثر ماتيوس أن ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف بايرن ميونخ.

جاء هذا في مقال كتبه ماتيوس عبر شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلاله أن ساني سيناسب طريقة لعب بايرن ميونخ أكثر مما يفعل في مانشسشتر سيتي.

جيل تاريخي يعود مجددًا للديار من أجل مباراة خيرية 👏



جيل مانشستر يونايتد 99 ضد جيل بايرن ميونخ 99😍



كنهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به الشياطين الحمر 🏆



(@ManUtd_AR :📸) pic.twitter.com/DdhLOMuRLI — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وكتب ماتيوس: "ساني هو اللاعب الذي سيسحر جماهير بايرن ميونخ في العام المقبل، أنا متأكد من أنه سينضم لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد".

وأضاف: "لو أعلن أولي أونيس رئيس النادي أنه يقوم بالجهود من أجل الحصول على خدمات ساني سيرضي ذلك الأغلبية العظمى في بافاريا، ستكون صفقة مذهلة، فهو واحد من أفضل الأجنحة في العالم ولديه السرعة والأهداف ويستطيع استخدام كلتا قدميه، ولديه مستقبل عظيم".

لوف: انتقال ساني إلى بايرن ميونخ ليس تراجعًا

وأكمل: "جوارديولا لم يكن سعيدًا بما يقدمه وبايرن ميونخ يريد تعويض روبين وريبيري، الجميع سيربح من ذلك الانتقال، وقد يكون الأغلى في تاريخ بايرن ميونخ، حتى أغلى من صفقة لوكاس هيرنانديز".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد ضم لوكاس هيرنانديز من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو كالصفقة الأغلى في تاريخهم.