ماتيوس: رفضت اللعب بجوار مارادونا وقميصه لا يقدر بثمن!

لوثر ماتيوس ألمانيا التاريخي يؤكد أنه رفض حقيبة بمليون مارك مقابل اللعب بجوار مارادونا.

أكد لوثر ماتيوس نجم منتخب ألمانيا التاريخي أنه رفض حقيبة بها مبلغ مليون مارك ألماني، حوالي نصف مليون يورو من أجل اللعب بجوار مارادونا في نابولي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أنه يكن الكثير من الاحترام لمارادونا وللشعب الأرجنتيني لذلك لم يبع قميص مارادونا الذي تبادله معه.

وقال ماتيوس: طوال 36 عامًا لم أفكر قط بالحصول على الأموال من وراء ذلك القميص، من الشرف بالنسبة لي أن أعطيه للشعب الأرجنتيني من جديد".

وأضاف ماتيوس مؤكدًا على مكانة مارادونا الكبيرة في الأرجنتين: "أنه مثل الإله هناك، لذلك كان أمرًا مميزًا بالنسبة لي أن أعطيهم القميص".

وأردف: "بعد كأس العالم 1986 دييجو أرسل مجموعة من الرجال من نابولي من أجل الحصول على توقيعي وقال لهم أريد ماتيوس في فريقي، كان هناك مليون مارك ألماني بجواري في حقيبة سوداء، كنت سأحصل عليهم على أي حال".

وأوضح: "لو انضميت إلى نابولي كنت سأحصل عليهم وأوقع على العقد، ولو لم أفعل سأحصل عليهم حتى لا ألعب لفريق إيطالي آخر، كان ذلك ضعف راتبي أربع مرات في بايرن ميونخ، لكنني رفضت لأن تلك ليست طريقتي ولا يمكن لأحد شرائي".

جدير بالذكر أن مارادونا كان دائم الإشادة بماتيوس وكان يقول عنه أنه أقوى لاعب سبق له أن لعب أمامه على الإطلاق.