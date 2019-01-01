ماتيرازي يظهر في البومبونيرا من أجل السوبر كلاسيكو

ماتيرازي يبدي حماسه لمواجهة بوكا جونيورز وريفربليت من قلب الحدث

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يتواجد المدافع الإيطالي ونجم إنتر ميلان السابق ماركو ماتيرازي في بيونس آيرس وذلك استعدادًا لحضور السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفربليت.

ويحل ريفربليت ضيفًا ثقيلًا على بوكا جونيورز على ملعبه لابومبونيرا في مباراة الإياب للدور نصف النهائي من كأس ليبارتادوريس.

ويتأهب الكثيرون لمتابعة السوبر كلاسيكو، وذلك حول العالم وليس فقط في محيط الأرجنتين أو أمريكا الجنوبية، حيث تعد هذه المباراة من أشرس الديربيات حول العالم.

وحول ذلك، قال ماركو ماتيرازي إن مواجهة بوكا جونيورز وريفربليت تستحق السفر من أجل حضورها في ملعب المباراة كأحد أبرز الأحداث التي تشهدا كرة القدم.

ويلعب دانييلي دي روسي في صفوف بوكا جونيورز، وهو الذي رافق ماتيرازي في رحلة اللعب بقميص المنتخب الإيطالي، وهو أحد أهم أسباب سفر مدافع إنتر السابق إلى بيونس آيرس.

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يذكر أن ماتيرازي قد حصل على قميص بوكا جونيورز بالرقم 23 الذي رافقه طوال مسيرته كهدية أثناء زيارته لملعب لا بومبونيرا ومتحف النادي.