ماتيرازي: أهنئ زيدان على نجاحه كمدرب

ماتيرازي ينسى النطحة الشهيرة ويتمنى التوفيق لزين الدين زيدان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

فشل نجم إنتر ومنتخب إيطاليا السابق من الهروب من السؤال حول زين الدين زيدان في مقابلته الصحفية مع صحيفة ماركا الإسبانية صباح الأربعاء.

وكان ماتيرازي قد تجنب الحديث عن زيدان منذ واقعة النطحة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006 بين فرنسا وإيطاليا والتي طرد على إثرها النجم الفرنسي ومدرب ريال مدريد الحالي.

وفي مقابلته مع ماركا، تم توجيه السؤال إلى ماتيرازي بخصوص زيدان، وفاجأ المدافع الإيطالي السابق للنيراتزوري الجميع بأن قال إنه نسي كل شيء حدث بينهما في الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأضاف: "هذه الحادثة باتت قديمة الآن، لقد مر عليها 13 عامًا وتغير الوضع بالنسبة لنا، لقد نسيتها ونسيت ما حدث بيننا وأعتقد أنه نسي هو الآخر"

وتابع: "زين الدين زيدان رمز كبير، ليس لدي أي مشكلة معه، وأهنئه على كل النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية كمدرب مع ريال مدريد"

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يذكر أن زيدان وماتيرازي رفضا الحديث حول الكلمات التي وجهها المدافع الإيطالي للنجم الفرنسي وقتها والتي تسببت في رد الفعل العنيف من قبل زيزو.