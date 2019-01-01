ماتيراتسي: مهمة كونتي ليست سهلة وأتوقع نجاحه في إنتر

يعتقد أنه سيكون قادراً على كسب ثقة الجماهير

أعرب ماركو ماتيراتسي نجم إنتر السابق، عن دعمه لمدرب الفريق الجديد أنطونيو كونتي للنجاح مع النادي الإيطالي.

إنتر أعلن اليوم الجمعة، عن تعيين كونتي بدلاً من المدرب السابق لوتشيانو سباليتي، ليقوده بداية من الموسم القادم.

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ماتيراتسي يرى كونتي يواجهه العديد من التحديات الصعبة، لكنه قادر على تخطيها وتحقيق البطولات.

وقال مدافع إنتر السابق:"أتمنى تحقيق الفريق جميع النتائج التي نتمناها، وكذلك كونتي أن يفوز بقلوب الجماهير".

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وأضاف:"المهمة ليست سهلة أبداً لأنك لا تستطيع نسيان الماضي، لكن كونتي متعطش للنجاح والجمهور سيحبه".

يذكر أن كونتي سبق وأن قام بالتدريب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، قبل أن يرحل عنه في 2014، بعد الفوز بلقب الدوري 3 مرات متتالية.