ماتيراتزي: مواجهة برشلونة لم تعد مخيفة كما في الماضي

تعرف على تصريحات ماتيراتزي حول لقاء برشلونة وإنتر

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ماركو ماتيراتزي، لاعب إنتر السابق، أنّ برشلونة لم يعد الفريق المخيف للخصوم كما كان في الماضي متحدثًا عن ذكرى أزمته مع زين الدين زيدان في كأس العالم 2006.

برشلونة يستضيف إنتر مساء اليوم، الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال صاحب الـ 46 عامًا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "يجب على إنتر ألا يستقبل أهدافًا . لا يزال هناك شكوك حول مشاركة ليونيل ميسي وبالطبع أتمنى ألا يلعب لأنّه يمثل كرة القدم".

وتابع: "لا يوجد طريقة لإيقاف ميسي كل ما تتمناه هو أن يمر فقط بيوم سيء".

ماتيرازتري استرجع ذكريات 2010 وحكى تعليمات جوزيه مورينيو لإقصاء البلوجرانا والوصول إلى نهائي التشامبيونزليج.

وواصل: "لقد أصّر على ألا نرتكب أي أخطاء وخاصة في التمرير كما أكد على أهمية التسجيل في أرضنا لأنّ برشلونة فريق من الصعب هزيمته وكان في أفضل نسخه عبر التاريخ ولكن بعد الانتصار في الذهاب ذهبنا إلى "كامب نو" بثقة كبيرة رغم قلقنا الشديد من ميسي لقدرته دائمًا على تغيير النتيجة".

وحول طرد موتا في اللقاء أشار إلى أنّ القرار كان قاتلًا وجعل البعض قلقًا من الخسارة والخروج من البطولة موضحًا أنّه لم يعد يفكر إن كان مستحقًا أم لا لأن الأهم هو فوز الفريق بالأبطال في هذا الموسم.

ووصل: "أعتقد أنّ إنتر لا يمكنه التفكير في دوري أبطال أوروبا سوى بعد التفوق محليًا ويجب التعلم من تجربة ليفربول الذي احتاج ست أو سبع سنوات قبل أن يتطور ويحقق البطولة، علينا في البداية العودة للمنافسة بقوة في إيطاليا".

اللاعب المتوج بكأس العالم 2006 أكد أنّ برشلونة لا يزال قويًا لكنه لم يعد مخيفًا للخصوم كما كان في 2010 وأصبحت الفرق قادرة على العودة من خسائر ثقيلة كما حدث من روما وليفربول والفريق أصبح يمتلك 3 أو 4 لاعبين على أعلى مستوى بينما في الماضي كان الجميع في القمة.

وأردف: "أنطونيو كونتي طوّر الفريق كثيرًا وضم عدد من اللاعبين المميزين مثل جودين. الفريق حاليًا في مرحلة البناء".

واختتم: "ما حدث في نهائي كأس العالم 2006 من زين الدين زيدان لم يعد يشغلني وأعتقد أنّ الأمر انتهى تمامًا ولا توجد أي أزمة مع زيدان وحتى أنني أود تهنئته على ما قدمه مع ريال مدريد في السنوات الماضية مدربًا".