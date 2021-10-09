ماتيراتزي : تورام لم يغادر الملعب عندما سبوا أمي !

النجم الإيطالي ضد العنصرية ولكن !

هاجم ماركو ماتيراتزي مدافع نادي إنتر ومنتخب إيطاليا السابق، نظيره الفرنسي ليليان تورام بسبب تصريحاته الأخيرة حول العنصرية.

الفرنسي سبق أن قال يوم الخميس الماضي، إنه على اللاعبين البيض اتخاذ إجراءات بشأن قضية العنصرية، وعدم التزام الصمت في أي واقعة تحدث.

وهو ما رد عليه ماتيراتزي خلال تواجده في مهرجان "ديلو سبورت 2021" والمنظم من خلال صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال المدافع المعتزل:"أنا ضد العنصرية، لكن تورام لم يغادر الملعب أبدًا عندما قامت الجماهير بتوجيه السباب إلى أمي، هذا تمييز ضد البيض أيضًا".

وكان ماتيراتزي قد التقى بتورام ثماني مرات طوال مسيرتهما، خمس منها عندما لعب الإيطالي لإنتر والفرنسي ليوفنتوس.

ومرتين عندما لعب ماتيراتزي مع بيروجيا الإيطالي، بينما كان يمثل تورام فريق بارما الإيطالي، ومرة أخرى في نهائي كأس العالم 2006.

يذكر أن الدوري الإيطالي شهد حلقة جديدة من العنصرية الأسبوع الماضي، عندما تلقى ثنائي نابولي فيكتور أوسيمين وكاليدو كوليبالي، بعض الإساءات العنصرية من جماهير فيورنتينا.