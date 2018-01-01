ماتيتش: مانشستر يونايتد لا يقبل التعادل أو الخسارة

الصربي سعيد بهدفه في شباك هدرسفيلد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد سعادته عقب الفوز على هدرسفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.

وقال ماتيتش لبي بي سي سبورت عقب المباراة:"بعد مبارة كارديف (5-1) اكتسبنا المزيد من الثقة، لقد كان فوزاً هاماً في ملعبنا لرسم البسمة على وجوه مشجعينا". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

وأضاف:"لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، يجب أن نرى ما يمكننا فعله بشكل أفضل، إنها أجواء مختلفة تماماً حين تفوز".

وأوضح:"النادي لا يقبل التعادل أو الخسارة، هذه هي الطريقة، يجب أن نحاول الفوز بالمباراة المقبلة".

وتابع:"من المهم دائماً أن تسجل في أبكر وقت ممكن، بعد ذلك نحصل على المزيد من المساحات، أنا سعيد بهذا الهدف".

وسجل ماتيتش الهدف الأول في الدقيقة 28، ليرفع يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.