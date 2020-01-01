ماتيتش: كنا نتحكم في مواجهتنا ضد ليفربول

نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه تحكم في مباراته ضد ليفربول مساء الأمس.

أعرب نيمانيا ماتيتش نجم فريق مانشستر يونايتد عن رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه في مواجهة الأمس أمام ليفربول في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتيتش وأكد خلالها أن فريقه كان يسيطر على بعض أوقات المباراة بشكل جيد وكان ينقصه تسجيل الأهداف.

وقال ماتيتش: "في مواجهة ليفربول شعرنا أننا داخل اللقاء وأننا نستطيع أن نسجل الأهداف وأن نصنع الفرص، لقد لعبنا كرة قدم جيدة".

وأضاف: " في آخر 35 أو 40 دقيقة من المباراة كنا الطرف الأفضل فيها، لكن الأمر كان صعبًا للغاية أن نتعادل أو نفوز بينما لم نسجل الأهداف".

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وأكمل: "الجميع من فريقنا شعر لبعض الوقت أننا نتحكم في الأمور بشكل كامل، لذلك يجب علينا أن نتخذ من تلك المباراة مثالًا لكيفية اللعب أمام الفرق الكبرى".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نستغل مثل تلك الفرص أمام الفرق الكبيرة، لو صنعنا ثلاث أو أربعة فرص فيجب أن نسجل واحدة على الأقل، لو لم تسجل هم سيفعلوا ذلك".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى فوز فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم فيرجيل فان دايك في الشوط الأول وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في نهاية اللقاء.