ماتيب: لا أصدق ما حدث بالأبطال وكلوب هو العقل المدبر

جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول يؤكد أنه لا يزال غير مصدق لما حدث في دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق الفريق للقب البطولة.

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أكد اللاعب الكاميروني جويل ماتيب نجم فريق ليفربول أنه لا يزال غير مصدق لما حدث لفريقه في دوري أبطال أوروبا عقب تحقيق لقب البطولة وكيفية احتفال الجماهير معهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أكد خلالها ماتيب أن يورجن كلوب هو الذي يملك أكبر فضل في تحقيق ذلك اللقب بعد فترة طويلة بدون ألقاب للريدز.

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يا له من هدف رائع🌟pic.twitter.com/34WLpgvPD9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يونيو ٢٠١٩

وقال ماتيب: “الجميع في ليفربول عمل بشكل قوي للغاية من أجل هذا اللقب، لكن يورجن كلوب تحديدًا كان عامل حاسم فيه، لقد منح الفريق الكثير للغاية".

وأضاف: "كلوب قاد الفريق لحيث يقف في الوقت الحالي، لا يوجد أي شك أن يورجن كلوب هو العقل المدبر لكل شيء جيد حدث هنا في الفترة الأخيرة".

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وأكمل: "لا يزال من الصعب علي تصديق ما حدث، المدينة كلها ارتدت اللون الأحمر عندما عدنا من مدريد، والاحتفال مع الجماهير كان أمر ممتع للغاية".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الجاري بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.