اتحد مع ماتياس يايسله لإحراج الإدارة .. لاعب الأهلي يؤكد: نحتاج لصفقات جديدة!

هل من مجيب؟!..

يبدو أن الجميع في الأهلي يرى أن كتيبة ماتياس يايسله تحتاج لتدعيمات جديدة إلا الإدارة برئاسة خالد العيسى "المؤسسة غير الربحية" ورون جورلي "المؤسسة الربحية"، فبعدما تحدث المدرب الألماني من قبل عن هذا الأمر علنًا، خرج لاعبه محمد المجحد ليؤكد على حديثه الليلة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

المجحد شارك اليوم الإثنين، بديلًا في فوز الراقي أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بعد غياب عن الملاعب لأشهر في ظل معاناته من إصابة في غضروف الركبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب المباراة، قال المجحد في تصريحاته لقناة "إس إس سي": "الحمد لله على العودة بعد انقطاع ثمانية أشهر تقريبًا، شعور جميل أن نلعب أمام جمهور الأهلي، أشكرهم على دعمهم وعلى صبرهم عليّ وشكرًا لزملائي، إن شاء الله أعود أفضل مما سبق".

GOAL

وبسؤاله عما يحتاج الراقي للحضور بقوة في كل مباراة، أجاب ملقيًا الكرة في ملعب الإدارة: "جمهور الأهلي لا يرضى إلا بالمركز الأول، الفريق يحتاج لتدعيمات وهذا المدرب (ماتياس يايسله) تحدث عنها، أنا لي الملعب وخارج الملعب هناك من موكل بالحديث عنه".

يذكر أن جمهور الأهلي أشعل خلال الأيام الماضية ثورة غضب ضد الإدارة وتحديدًا رون جورلي والمدير الرياضي لي كونجيرتون على خلفية اقتراب الميركاتو الشتوي من الانتهاء دون إبرام أي صفقة جديدة، حتى وصل الأمر بهم للتظاهر والهتاف أمام مقر النادي.