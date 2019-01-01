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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ماتياس سامر: الكرة الألمانية فقدت الهوية

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الحديث عن تراجع المانشافت مستمر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عزا ماتياس سامر، النجم السابق لبوروسيا دورتموند وألمانيا، أسباب التراجع في الآونة الأخيرة ببلاده بسبب افتقاد الفرق للهوية الكروية.

ولا تزال الانتقادات تلاحق الكرة الألمانية بعد وداع مونديال 2018 من الدور الأول والهبوط للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.

وقال سامر في حوار أثناء تجمع رياضي في دوسلدورف: "في الكرة دامئاً تحتاج لهوية، ولدي الانطباح أننا فقدناها ونجاري ما يحدث ليس أكثر".

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وأتبع: "الكرة الألمانية دائماً تميزت بالروح الانتصارية وعدم الاستسلام، تحتاج لخليط من اللاعبين المميزين وأصحاب الشخصية".

وواصل بطل يورو 96: "نملك المواهب، ولكن نحتاج لأصحاب الخبرات على صعيد الاتحاد، ولكني لست الشخص المناسب للمنصب".

وكانت آخر مناصب نجم دورتموند السابق المدير الرياضي مع بايرن ميونخ في الفترة من 2012 وحتى 2016.

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