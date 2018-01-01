دي ليخت يفوز بجائزة الفتى الذهبي ومبابي خارج أفضل 10

ماتياس دي ليخت ينال جائزة أفضل لاعب شاب في العالم "الفتى الذهبي"

فيسبوك تويتر علي رفعت

نال النجم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم متفوقًا على نجوم حققوا إنجازات كبيرة في الموسم الماضي.

جاء هذا بعد موسم طيب قدمه اللاعب الهولندي الشاب مع فريقه أياكس، وبحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" التي تمنح الجائزة.

وتفوق اللاعب على نجومًا كبارًا في القارة الأوروبية وحول العالم أبرزهم ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول وزميله السابق في صفوف أياكس كلويفرت وكيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان.

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وكان من المتوقع أن ينال النجم الفرنسي كيليان مبابي جائزة الأفضل هذا الموسم للموسم الثاني على التوالي ليصبح أول لاعب يحقق ذلك الإنجاز.

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وأعرب اللاعب عن سعادته في تصريحات صحفية لصحيفة "توتو سبورت" بنيل الجائزة، وقال: "سعيد للغاية بتلك الجائزة فأنا أعرف من فاز بها من قبل، من الرائع أن أكون في مصاف ميسي وبوجبا وغيرهم".

جدير بالذكر أن دي ليخت أصبح أول لاعب هولندي ينال تلك الجائزة منذ حصول فان دير فارت على أول نسخة لها عام 2003 مع فريق أياكس أيضًا.